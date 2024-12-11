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17:10, 11 декабря 2024Мир

Меркель рассказала о подарке Путина

Меркель рассказала, что Путин подарил ей плюшевую собаку в 2006 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что президент России Владимир Путин подарил ей плюшевую собаку в 2006 году. Об этом политик заявила в интервью La Vanguardia.

Экс-канцлер уточнила, что это произошло за год до эпизода с лабрадором Кони на встрече с российским лидером. «Когда я нанесла визит (...) Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила», — заявила она.

По словам политика, на первую встречу Путин не взял с собой лабрадора, но подарил ей большую плюшевую собаку, уточнив, что она не кусается.

Ранее Меркель заявила, что несмотря на извинения со стороны российского лидера по-прежнему считает «демонстрацией силы» эпизод 2007 года, когда лабрадор Путина по кличке Кони напугал ее. Она добавила, что Путин «прощупывал почву, насколько она стойкий человек». Российский лидер между тем признался, что не знал, что Меркель боится собак. Если бы он был осведомлен, то не допустил бы подобного, заверил Путин.

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