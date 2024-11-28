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19:26, 28 ноября 2024Мир

«Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

Путин извинился перед Меркель за напугавшую ее собаку в 2007 году
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Президент России Владимир Путин извинился перед бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель за эпизод со встречей с собакой в его резиденции. Глава государства пообещал, что если политик еще раз приедет в страну, такого не повторится.

В 2007 году на встрече Путина и Меркель в Сочи в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента — лабрадор по кличке Кони. Меркель заметно заволновалась, увидев животное. А когда животное неторопливо пошло в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: «Сейчас журналистов будет кушать».

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Путин не знал о страхах экс-канцлера

Путин признался, что не знал, что Меркель боится собак. Наоборот, президент исходил из того, что в Европе и Германии к домашним животным относятся позитивно. Он подчеркнул, что если бы был осведомлен о страхе канцлера, то не допустил бы подобного. «Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу», — рассказал он.

Я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, — я понимаю, что это маловероятно сегодня, - вдруг когда-нибудь приедешь — ни в коем случае не буду этого делать

Владимир Путинпрезидент России

О страхах Меркель российский лидер узнал позднее. Бывший канцлер рассказала, что ее в детстве кто-то укусил. «Такая психологическая травма», — отметил Путин, подчеркнув, что сразу извинился перед Меркель.

Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Меркель предположила, что Путин напугал ее специально

В недавно выпущенных мемуарах Меркель вспомнила об эпизоде с собакой на переговорах с российским лидером. По ее словам, Путин намеренно использовал ее страх перед этими животными.

Кроме того, в 2022 году Меркель рассказала свою версию инцидента с собакой. По ее словам, на встрече в Кремле 15 лет назад российский лидер поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей большого мягкого игрушечного пса. «Но, как отважный канцлер, я должна была пройти через это», — пошутила политик про тот случай.

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Российский лидер, в свою очередь, признался, что его удивили подобные обвинения. Кроме того, он ранее уже извинялся перед Меркель, в частности, он говорил об этом в интервью газете Bild еще в 2016 году.

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