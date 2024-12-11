МИД назвал «бездарно состряпанной ерундой» обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Захарова: обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии являются ерундой

Обвинения в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии являются «бездарно состряпанной ерундой», не имеющей под собой никаких оснований. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Бездарно состряпанная ерунда. Даже невозможно опровергать эти инсинуации, потому что это фальшивка», — рассказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что выборы в Румынии являются внутренним делом государства и Россия к ним не имеет никакого отношения.

28 ноября Конституционный суд Румынии потребовал пересчитать голоса первого тура выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающи, в частности, против помощи Украине. Бухарест также инициировал расследование о якобы вмешательстве России в избирательный процесс в стране.