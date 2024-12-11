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12:02, 11 декабря 2024Россия

Минобороны России заявило о погребенных под руинами укреплений бойцах ВСУ под Курском

МО России: Су-34 сровнял с землей позиции ВСУ с личным составом под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех" / ТАСС

Минобороны России заявило о погребенных под руинами укреплений бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Пресс-служба Министерства обороны опубликовала кадры, на которых самолет ВВС России наносит удар по позициям ВСУ, после чего возвращается к месту базирования. «Экипаж Су-34 сровнял с землей позиции ВСУ вместе с личным составом и бронетехникой в приграничном районе Курской области», — прокомментировали видео в Минобороны.

Бои с украинскими формированиями в регионе ведутся более четырех месяцев — с 6 августа. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

Ранее в канале Минобороны появилось видео, на кадрах которого боец рассказывает, что тела украинских солдат в Курской области стали пищей для одичавшего скота.

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