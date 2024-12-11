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09:33, 11 декабря 2024Из жизни

Мужчина спас лотерейный билет от стирки и выиграл пять миллионов рублей

В США мужчина спас лотерейный билет из стиральной машины и выиграл $50 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sasha Chornyi / Shutterstock / Fotodom  

В США мужчина из штата Мэриленд спас лотерейный билет от возлюбленной, которая чуть не отправила его в стиральную машину, и разбогател на 50 тысяч долларов (5,2 миллиона рублей). Об этом сообщает сайт лотереи Powerball.

Эрик Коттон вспомнил о купленных на розыгрыш 6 ноября билетах, когда увидел, как его девушка загружает вещи в стиральную машину. Она часто не проверяла карманы одежды, а Коттон как раз оставил билеты в кармане джинсов.

Американец спас билеты от стиральной машины, а когда стал проверять, выяснилось, что один них принес ему 50 тысяч долларов. Коттон заявил, что потратит часть денег на покупку нового дома, а также на организацию празднования дня рождения дочери.

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