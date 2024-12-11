МВД возбудило уголовное дело из-за угроз российскому военкору Роману Сапонькову

В Петербурге возбудили дело из-за угроз военкору Роману Сапонькову

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз жизни и здоровью военному корреспонденту Роману Сапонькову. Об этом в среду, 11 декабря, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД сообщает ТАСС.

По данным силовиков, после обращения журналиста в полицию было возбуждено уголовное дело по статье 119 («Угрозы причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сыщики начали розыск подозреваемых.

11 декабря военный корреспондент Роман Сапоньков из Санкт-Петербурга рассказал об угрозах неизвестных, обещавших расправиться с ним и его семьей, если он не удалит канал в Telegram.