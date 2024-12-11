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13:54, 11 декабря 2024Бывший СССР

На Украине обвинили в госизмене автора закона о русском языке

Генпрокурор Украины возбудил дело о госизмене против экс-нардепа Колесниченко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин возбудил дело о госизмене против бывшего депутата Верховной Рады от «Партии регионов» Вадима Колесниченко. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Народному депутату Украины IV-VII созывов от "Партии регионов" предъявлено обвинение в государственной измене», — говорится в публикации.

По мнению правоохранительных органов, автор отмененного после Майдана закона о русском языке подрывал украинскую государственность. Кроме того, по информации Генпрокуратуры, экс-нардеп «поддерживает проведение специальной военной операции».

Ранее сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Алексея (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск из-за неявки в военкомат. Как уточняется, Алексей Порошенко дважды проигнорировал повестку.

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