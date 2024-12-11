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19:43, 11 декабря 2024Бывший СССР

Зарплаты чиновников на Украине выросли

«Страна»: на Украине зарплаты чиновников выросли на фоне дефицита бюджета
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
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Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине зарплаты чиновников выросли на фоне дефицита бюджета и повышения налогов. О противоречиях в украинской экономике сообщило издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«В этом году, несмотря на войну, украинские чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам», — говорится в сообщении издания. «Страна» пишет, что на начало 2024 года средняя зарплата в государственных структурах составляла 38,6 тысячи гривен (925 долларов по актуальному курсу). Теперь украинские чиновники получают 57,5 тысячи гривен (1378 долларов).

Сообщается, что в конце года доходы чиновников Украины вырастут. Причина в выплате премий.

Ранее сообщалось, что на Украине разворовывают конфискованные активы. С февраля 2022 года было конфисковано активов на миллиарды долларов.

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