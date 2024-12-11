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16:47, 11 декабря 2024Мир

На Западе назвали США виновными в развале Сирии

Озджан: США сыграли самую большую роль в процессе распада Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

США сыграли самую большую роль в процессе распада Сирии, однако большую часть беженцев будут вынуждены принимать не они, а страны Европы. Об этом заявил глава немецкой партии «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» (ДАРП) Тейфик Озджан, передает РИА Новости.

«В развале Сирии виноват в том числе и Запад, а особенно США. При этом в силу географической удаленности США не принимают беженцев с Ближнего Востока. С проблемой беженцев Европе придется столкнуться в одиночку», — отметил политик.

Озджан добавил, что нынешняя обстановка в Сирии крайне нестабильна и ее трудно каким-либо образом предсказать.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что Украина поставляла боевикам исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) беспилотники для помощи в свержении президента Сирии Башара Асада. Однако по информации западных разведывательных источников, помощь из Киева сыграла скромную роль в лишении сирийского лидера власти.

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