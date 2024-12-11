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23:09, 11 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ бросили натовские гранатометы на позициях при отступлении под Новгородским

При отступлении под Новгородским ВСУ бросают натовские гранатометы на позициях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют поставленные странами НАТО гранатометы и гранаты, заявил командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск «Юг» с позывным Сыч. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы ВСУ не успевают забирать оружие. «Оно создает неудобства при отходе с позиций. Поэтому остается на позициях, и, соответственно, когда заходим — обнаруживаем», — подчеркнул российский военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили западные гранаты и американские винтовки M-16 и бежали с позиций на херсонском направлении.

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