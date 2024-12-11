ВСУ бросили натовские гранатометы на позициях при отступлении под Новгородским

При отступлении под Новгородским ВСУ бросают натовские гранатометы на позициях

При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют поставленные странами НАТО гранатометы и гранаты, заявил командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск «Юг» с позывным Сыч. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, бойцы ВСУ не успевают забирать оружие. «Оно создает неудобства при отходе с позиций. Поэтому остается на позициях, и, соответственно, когда заходим — обнаруживаем», — подчеркнул российский военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили западные гранаты и американские винтовки M-16 и бежали с позиций на херсонском направлении.