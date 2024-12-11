Назван район Москвы с подорожавшими в 1,5 раза новостройками

bnMAP.pro: новостройки в Академическом районе Москвы подорожали в 1,5 раза

В ноябре 2024 года в Академическом районе Москвы резко подорожали новостройки — по сравнению с октябрем квадратный метр там подорожал почти в 1,5 раза (на 48,2 процента), до 730,8 тысячи рублей. Локации в старых границах столицы с ростом цен на строящиеся квартиры назвали аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял Арбат, где средняя цена «квадрата» на первичном рынке увеличилась на 23,1 процента, до 1,79 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Басманный район с подорожанием на 12 процентов, до 1,06 миллиона рублей за «квадрат».

В топ-пять также вошли Пресненский (плюс 11,2 процента, до 1,25 миллиона рублей за «квадрат») и Мещанский (плюс 10,6 процента, до 1,72 миллиона рублей за «квадрат») районы Москвы.

Ранее стало известно, что по всей России новостройки подорожали в среднем на 12,1 процента за год, до 141,1 тысячи рублей за квадратный метр. Положительную динамику специалисты зафиксировали в 64 из 70 городов, участвовавших в исследовании. Снизились цены только в шести крупных населенных пунктах. Сильнее всего цены выросли в Саранске — на 31,1 процента, до 119,8 тысячи рублей за квадратный метр.