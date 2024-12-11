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08:51, 11 декабря 2024Экономика

Названа доля льготной ипотеки на российском рынке

Доля льготной ипотеки на первичном рынке жилья в России превысила 90 %
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева.

Таким образом, рынок в настоящее время практически полностью живет за счет дотаций от государства. До кардинального ужесточения денежно-кредитной политики доля льготных программ на первичном рынке составляла 80-85 процентов.

В Минфине считают оптимальным уровень финансируемой государством ипотеки в 25 процентов. Однако государство не собирается поднимать ставки по льготным программам, чтобы выровнять баланс на рынке. Для нормализации ситуации необходимо охладить кредитование — тогда условия для снижения ключевой ставки возникнут быстрее, заявил Яковлев.

По итогам ноября 2024 года доля неипотечных сделок на рынке новостроек в России выросла на 59 процентов год к году и стала рекордной за последний год. Доля сделок с привлечением ипотеки снизилась на 57 процентов в годовом выражении.

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