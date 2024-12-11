Названы сроки нормализации на рынке красной икры в России

ВАРПЭ: ситуация на рынке красной икры в России нормализуется в 2025 году

Ситуация на рынке красной икры в России нормализуется в 2025 году. Такие сроки назвал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, его цитирует «Интерфакс»

По словам эксперта, в следующем году ситуация выровняется, в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет.

В октябре средние цены на красную икру в 25 регионах России превысили 8 тысяч рублей за килограмм. Как заявил Зверев, это нормальная ситуация — низкие цены на красную икру в прошлые годы были связаны с нелегальной продукцией, а сейчас рынок приходит в естественное состояние.

«Наличие незаконной, некачественной, уходящей от налогов икры создавало громадный навес на рынке — не менее трети, который снижал цены. Сейчас рынок красной икры стал приходить в нормальность. Это икра, которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу, оставляя могильники на берегах камчатских рек. Эта икра поступала в торговлю и снижала уровень цены», — сказал Зверев.

Стоимость красной икры в рознице достигает 8,5–9 тысяч рублей за килограмм. У производителей отпускная цена может составлять около пяти-шести тысяч рублей.

Из-за неудачной лососевой путины, которую признали худшей за последние 20 лет, объемы производства красной икры в России резко упали. С начала 2024 года производство деликатеса в России рухнуло втрое. С января по октябрь выпуск натуральной лососевой икры снизился до 10 тысяч тонн. Год назад речь шла о 29 тысячах.