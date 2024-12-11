Глава временного правительства Сирии назвал задачи переходного кабмина

Задачей переходного правительства Сирии станет недопущение распада государства

Правительство переходного периода Сирии сосредоточит особое внимание на вопросах контроля безопасности, поддержания стабильности госинститутов и на недопущении распада государства. Об этом рассказал глава временного правительства Мухаммед аль-Башир, цитирует его агентство SANA.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось», — уточнил он.

Как отметил Мухаммед аль-Башир, переходный кабмин займется «предоставлением базовых услуг народу до тех пор, пока в Сирии не будет сформировано новое правительство, отвечающее чаяниям сирийского общества».

Накануне Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован. По его словам, оно будет действовать до марта 2025 года.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.