Офицер Муля: натовским вооружением оснащены в основном нацбаты ВСУ

Оружием натовского производства оснащены в основном националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер, заместитель командира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Муля в беседе с РИА Новости.

По его словам, заметнее всего на поле боя бронемобили иностранного производства.

«Машины бронированные канадские, турецкие, американские. М2 "Брэдли" как основная боевая машина пехоты», — рассказал Муля.

Ранее сообщалось, что Запад может передать ВСУ арсеналы сирийской армии. В частности, сирийские МиГ-29 и Су-24 могут восполнить потерянные Киевом истребители. Также в Арабской республике находится значительное количество артиллерийских боеприпасов советского калибра 152 миллиметра, на нехватку которых постоянно жалуется командование украинской армии.