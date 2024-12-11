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06:50, 11 декабря 2024Бывший СССР

Офицер рассказал об использовании бойцами ВСУ натовского оружия

Офицер Муля: натовским вооружением оснащены в основном нацбаты ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Reuters

Оружием натовского производства оснащены в основном националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер, заместитель командира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Муля в беседе с РИА Новости.

По его словам, заметнее всего на поле боя бронемобили иностранного производства.

«Машины бронированные канадские, турецкие, американские. М2 "Брэдли" как основная боевая машина пехоты», — рассказал Муля.

Ранее сообщалось, что Запад может передать ВСУ арсеналы сирийской армии. В частности, сирийские МиГ-29 и Су-24 могут восполнить потерянные Киевом истребители. Также в Арабской республике находится значительное количество артиллерийских боеприпасов советского калибра 152 миллиметра, на нехватку которых постоянно жалуется командование украинской армии.

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