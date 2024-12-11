Ограничения на полеты в Израиль из России снова продлили

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль до 11 января 2025 года

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) снова продлило ограничения на полеты российских авиакомпаний в Израиль. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно рекомендациям агентства, сейчас рейсы из России в Израиль запрещены в период с 01:00 до 07:00. Эти меры действуют с 11 ноября текущего года, теперь их продлили до 11 января 2025 года.

Кореняко отметил, что решение о выполнении рейсов в остальное время перевозчики должны принимать с учетом оценки факторов риска для полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них.

В октябре Росавиация рекомендовала отечественным компаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Это связано с обострением политической обстановки на Ближнем Востоке.