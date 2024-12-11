Орбан встретится с Эрдоганом и обсудит Украину

Премьер Венгрии Орбан встретится с Эрдоганом 12 декабря

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 декабря, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Орбана Берталан Хаваши, передает РИА Новости.

«На встрече президента Эрдогана и Виктора Орбана будут обсуждаться текущие международные дела, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, шансы на мир, а также некоторые темы венгерско-турецких отношений», — заявил представитель венгерского премьера.

Хаваши добавил, что в 2023 году Венгрия и Турция подняли свое сотрудничество на уровень стратегического партнерства, в связи с чем отношения стран динамично развиваются.

Ранее телефонный разговор с Орбаном провел президент России Владимир Путин. Звонок состоялся по инициативе венгерской стороны. Главы государств обсудили взаимовыгодные обеим странам проекты в сфере энергетики, украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.