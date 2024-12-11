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16:15, 11 декабря 2024Мир

«Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

Орбан заявил о беседе с Путиным в самый опасный период конфликта на Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел в среду, 11 декабря, телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Отмечается, что он состоялся по инициативе венгерской стороны.

Политики обсудили взаимовыгодные обеим странам проекты в сфере энергетики, украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке. Путин также обратил внимание премьера Венгрии на «деструктивную линию киевского режима», который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров», — отметили в Кремле.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Орбан заявил об опасных временах

Сам Орбан, комментируя разговор с российским лидером, сообщил, что он продлился около часа. Венгерский политик заявил, что сейчас самое опасное время, поэтому используются «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».

Мы живем в самые опасные недели [конфликта]...

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Накануне Орбан поговорил с Трампом

Во вторник, 10 декабря, премьер-министр Венгрии поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы они обсудили в том числе ситуацию на Украине. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, разговор Орбана с американским политиком продлился около трех часов.

«На этой неделе будет как минимум еще два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира», — также сообщил Сийярто.

После разговора с Трампом Орбан заявил, что американский избранный президент пока не может вести переговоры по Украине в связи со строгими американскими правовыми нормами. По его словам, официальные переговоры начнутся только после вступления Трампа в должность. Орбан добавил, что после инаугурации «мы ощутим благотворный эффект».

Ранее Орбан также отмечал, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США. Он назвал парадоксальной сложившуюся ситуацию: по его мнению, мир близок, но при этом существует высокий риск, что все сложится непредсказуемым образом. Это связано с тем, пояснил премьер Венгрии, что в США сейчас два президента — избранный (Дональд Трамп) и действующий (Джо Байден). При этом один из них хочет мира, а другой — продолжать конфликт.

«Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — считает Орбан.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Кремле ответили на вопрос о передаче Орбаном посланий Трампа Путину

В связи с тем, что Орбан сначала обсудил украинский кризис с Трампом, а затем инициировал звонок Путину, журналисты поинтересовались: не мог ли венгерский премьер передать российскому лидеру послание от американского политика. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос.

«Нет (...) Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — заверил Песков.

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