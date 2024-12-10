Орбан обсудил с Трампом урегулирование ситуации на Украине

Сийярто: Орбан обсудил с Трампом ситуацию на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с избранным президентом США Дональдом Трампом на этой неделе обсуждал ситуацию на Украине. Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто, информирует «Интерфакс».

Министр отметил, что встреча Трампа и Орбана состоялась в понедельник, 10 декабря, и продолжалась около трех часов. «На этой неделе будет как минимум еще два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира. Они пройдут завтра или послезавтра», — подчеркнул Сийярто.

Ранее Виктор Орбан заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. По словам венгерского премьера, «все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность».

В конце ноября венгерский премьер-министр поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. При этом о содержании беседы с Трампом премьер Венгрии не сообщил. В прошлый раз политики разговаривали по телефону сразу после победы кандидата республиканцев на президентских выборах в США 5 ноября.