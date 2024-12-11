Отправляющие в прошлое часы установили в российском городе

В Дзержинске по ошибке установили часы, отправляющие в 2023 год

В Дзержинске по ошибке установили новогоднюю инсталляцию в виде часов, которая отправляет в 2023 год. Об инциденте в российском городе стало известно изданию «Подъем».

На часах в местном парке «Утиное озеро» появилась надпись: «С 2023 годом». В мэрии города заявили, что быстро заметили недочет и уже поменяли цифры. Причиной ошибки стало решение собирать баннер на прошлогоднем каркасе.

«Для ускорения и удобства сборка новогоднего баннера проводилась на прежнем каркасе, в процессе сборки цифры были заменены на актуальные, естественно. На данный момент на инсталляции указан 2025 год», — рассказали в мэрии Дзержинска.

Ранее власти Курска снизили траты на подготовление города к Новому году после жалоб жителей. Местные оказались недовольны тем, что власти выделяют большие суммы на праздник во время специальной военной операции (СВО).