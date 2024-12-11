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14:47, 11 декабря 2024Из жизни

Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

Автомобиль австралийцев с двумя собаками унесло в кишащую крокодилами реку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mohamad Hamzah / Antara Foto / Reuters

Пара из Австралии ехала на машине через реку, когда их потоком унесло в кишащую крокодилами воду. Об этом сообщает news.com.au.

Мужчина и женщина вместе с двумя собаками ехали к друзьям в город Кованьяма, штат Квинсленд. Однако в условленное время они не прибыли на место, а их телефоны перестали отвечать. Как выяснилось впоследствии, австралийцы пересекали реку в отдаленном районе, когда вызванный недавним наводнением поток смыл их с дороги. Они угодили в кишащую крокодилами воду, а автомобиль начал тонуть. При этом три окна из четырех оказались полностью заблокированными. Пара с трудом выбралась на берег, мужчина также сумел спасти собак. Однако им не удалось достать ничего из вещей, машина быстро ушла на дно.

Оставшись без связи, они были вынуждены на протяжении трех дней выживать в дикой природе без воды и еды на 40-градусной жаре. Им пришлось пить воду из реки. По их словам, за это время их преследовал крокодил, а женщина в какой-то момент начала испытывать слуховые галлюцинации — ей казалось, что кто-то говорит с ней из кустов. Пара сделала на дороге огромную надпись SOS, однако спустя время из-за голода и обезвоживания они начали опасаться, что останутся умирать на берегу реки.

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Продержаться им помогли только навыки выживания мужчины, который служил в армии. К концу третьих суток австралийцев нашли благодаря друзьям, которые обратились к спасателям. Пилоты вертолета обнаружили их с воздуха и эвакуировали вместе с собаками. Сейчас им оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что в Молдавии 62-летнего мужчину, закопанного заживо, спасли спустя четыре дня. Полицейские неожиданно нашли оказавшегося в ловушке мужчину, хотя вели расследование другого дела.

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