Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:22, 11 декабря 2024Ценности

Певица Рита Ора показала лицо без макияжа

34-летняя британская певица Рита Ора показала лицо без макияжа на новых фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritaora

Британская певица Рита Ора показала лицо без макияжа на новых фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,2 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница отметила, что решила уделить время себе. Так, она посетила сауну и спортивный зал, где позировала в полотенце, бикини и черном бра-топе и шортах. Кроме того, звезда предстала перед камерой в белой футболке и пижамных брюках.

При этом на кадрах артистка оказалась без декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре папарацци сняли 34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт без макияжа на улице.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше