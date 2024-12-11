34-летняя британская певица Рита Ора показала лицо без макияжа на новых фото

Британская певица Рита Ора показала лицо без макияжа на новых фото. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,2 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница отметила, что решила уделить время себе. Так, она посетила сауну и спортивный зал, где позировала в полотенце, бикини и черном бра-топе и шортах. Кроме того, звезда предстала перед камерой в белой футболке и пижамных брюках.

При этом на кадрах артистка оказалась без декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В ноябре папарацци сняли 34-летнюю американскую актрису Кристен Стюарт без макияжа на улице.