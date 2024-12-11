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15:22, 11 декабря 2024Экономика

В России резко подорожала пицца

РБК: продажи пиццы в России упали, а цены на нее существенно выросли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: www.petrovvladimir.ru / Shutterstock / Fotodom  

С начала года продажи пиццы в российском общепите упали, при этом сам продукт рос в цене с опережением официальной инфляции, которая к концу года приблизилась к девяти процентам. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное сервисом автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto, пишет РБК.

«Маргарита» и «Пепперони» подорожали на 11 процентов (517 и 664 рубля), «Гавайская» — на 17 процентов (595 рублей), а «Мясная» — на 18 процентов (667 рублей). Из общего ряда среди пятерки самых популярных у россиян пицц выбивается только «Четыре сыра», стоимость которой оказалась выше, чем годом ранее, лишь на три процента (680 рублей).

По данным экспертов, повышение стоимости связано с удорожанием практически всех ингредиентов. Например, курица взлетела в цене на 39 процентов, оливковое масло — на 31 процент, соль — на 30 процентов, сыр «Маасдам» — на 29 процентов, бекон — на 22 процента. Также росли тарифы на электроэнергию, стоимость логистики и арендных ставок.

Лидером по падению продаж стала пицца «Четыре сыра» — минус 47 процентов, что может быть связано с ухудшением качества сыра. У «Мясной» фиксируется сокращение на 27 процентов, а у «Маргариты» — на 23 процента. Лучше всех удержалась «Пепперони» — минус девять процентов, а «Гавайская» даже выросла на три процента.

В июне этого года эксперты Tiburon Research выяснили, что 37 процентов россиян скучают по исчезнувшим иностранным сетям ресторанов быстрого питания, чаще всего на их отсутствие жалуются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, треть пожаловалась на ухудшение качества блюд за последние два года.

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