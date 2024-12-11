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12:06, 11 декабря 2024Силовые структуры

Похищенные телефонными мошенниками из кол-центров в Москве деньги отправлялись ВСУ

МВД: 300 телефонных мошенников из кол-центров в Москве финансировали ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Девять сотрудников мошеннических кол-центров арестовали за хищение 30 миллионов рублей

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД задержали 300 человек, работавших в кол-центрах телефонных мошенников в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В кол-центрах были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Работавшие там сотрудники убеждали граждан инвестировать свои сбережения в криптовалюту и торговые площадки, а после переводов переставали выходить на связь.

Похищенные таким образом деньги — около 30 миллионов рублей — направлялись на финансирование Вооруженных сил Украины.

Среди задержанных активные участники преступной группы, занимавшейся международным мошенничеством. У них даже было свое кадровое агентство для найма персонала и собственная служба безопасности для охраны офисов и наблюдения за работой кол-центров.

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