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10:22, 11 декабря 2024Силовые структуры

Девять сотрудников мошеннических кол-центров арестовали за хищение 30 миллионов рублей

В Москве суд арестовал 9 сотрудников кол-центров за хищение у сербов 30 млн руб.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал девять сотрудников выявленных ФСБ мошеннических кол-центров за хищения у граждан Сербии около 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арестованные проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

На момент прибытия полицейских в офисах работали около 300 человек, среди которых были граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность кол-центров, которые участвовали в обмане десятков тысяч граждан более 20 стран. Аферисты общались с иностранцами и убеждали их инвестировать в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок. Потерпевшие переводили деньги, после чего общение с ними прекращалось.

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