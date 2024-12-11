Похоронное бюро обвинили в использовании кастрюль вместо урн для праха

Мужчина из Китая купил урну для праха и обнаружил, что ему продали кастрюлю

Житель Китая купил урну для праха ребенка и обнаружил, что приобрел кастрюлю. Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Чэнь из провинции Гуандон обратился в похоронное бюро после того, как его жена родила мертвого ребенка. Расстроенный мужчина пришел, чтобы организовать похороны, и не стал самостоятельно выбирать урну для праха. «Я был в плохом настроении. Я не стал выбирать урну, а просто забрал то, что мне дали», — сказал Чэнь. По его словам, он заплатил за всю церемонию две тысячи юаней. Спустя время, мужчина отправился в больницу навестить родственника. Он заметил, что посетители приносят родным еду в небольших кастрюльках, напоминающих урну, которую он приобрел.

Решив проверить свою теорию, он стал рассматривать урну и обнаружил на ее дне эмблему компании, которая производит кастрюли и сковородки. Тогда Чэнь вернулся в похоронное бюро и обвинил их в использовании посуды вместо сосудов для погребения. По его словам, ему нужны были объяснения — почему ему продали кастрюлю вместо урны. В результате скандал дошел до местного правительства. Сотрудник управления по гражданским делам, которое контролирует сектор ритуальных услуг, отметил, что все похоронные товары были куплены по «законным каналам».

«Там есть несколько видов урн на выбор. Получив жалобу Чэня, мы провели расследование и обнаружили 4-5 похожих товаров. Мы потребовали прекратить их продажу», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что похоронное бюро в японском городе Фуццу открыло необычное кафе, в котором стоят гробы. Людям предлагают полежать в одном из них и поразмышлять о жизни. Плата за лежание в гробу составляет 2,2 тысячи иен.