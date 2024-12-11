Полиция Южной Кореи проводит обыск в администрации президента Юн Сок Ёля

Полиция Южной Кореи проводит обыск в администрации президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Речь идет о специальной следственной группе, которая была создана для расследования событий военного положения. Также сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире Национального агентства полиции, в здании столичной полиции.

Ранее сообщалось, что правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» в ходе экстренного собрания депутатов парламента от своей партии не смогла определиться с датой добровольной отставки президента страны Юн Сок Ёля. Также депутаты не решили, когда проводить досрочные президентские выборы.