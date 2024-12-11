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06:15, 11 декабря 2024Мир

Полиция Южной Кореи проводит обыск в администрации президента

Полиция Южной Кореи проводит обыск в администрации президента Юн Сок Ёля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль. Фото: Song Kyung-Seok / Pool / Reuters

Полиция Южной Кореи проводит обыск в администрации президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Ёнхап».

Речь идет о специальной следственной группе, которая была создана для расследования событий военного положения. Также сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире Национального агентства полиции, в здании столичной полиции.

Ранее сообщалось, что правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» в ходе экстренного собрания депутатов парламента от своей партии не смогла определиться с датой добровольной отставки президента страны Юн Сок Ёля. Также депутаты не решили, когда проводить досрочные президентские выборы.

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