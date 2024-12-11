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13:46, 11 декабря 2024Бывший СССР

Полковник назвал самые проблемные направления для ВСУ

Полковник Матвийчук: Курахово полностью окружено
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самыми сложными для Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются южно-донецкое и курское направления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также сообщил о полном окружении ВСУ в Курахово.

«Самые проблемные направления для ВСУ — южно-донецкое, район Курахово и курское, где наши войска выполняют боевые задачи в направлении Суджи. Там уже полуокружение, военные перешли курскую границу и вышли на Суджу», — рассказал Матвийчук.

Курахово, по его словам, окружено полностью, российские военные угрожают селу Покровское в Донецкой области. Полковник также добавил, что успехов у ВСУ нет ни на одном направлении.

«Они пытаются наносить контрудары, но мы их парируем. На купянском направлении, под Волчанском, они перебросили резервы и стабилизировали ситуацию, но это все», — заключил военный.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись и улучшили позиции у села Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области. Также сообщалось об успехах в районе города Гуляйполе.

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