Рогов: российские военные продвинулись у Малой Токмачки в Запорожской области

Российские военные продвинулись и улучшили позиции у села Малая Токмачка на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«В Запорожской области в районе Малой Токмачки наши войска улучшили позиции по переднему краю и продвинулись. В районе города Гуляйполе накрыли артиллерийские установки ВСУ и их расчеты», — рассказал он.

В понедельник, 9 декабря, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские войска уже несколько недель ведут подготовку к активным штурмовым действиям в Запорожской области. Он также добавил, что подразделения Российской армии пробиваются к границе Днепропетровской области.

Ранее Рогов сообщил, что российским военным удалось продвинуться в районе двух населенных пунктов на ореховском направлении. По его словам, им удалось улучшить позиции в районе Малой Токмачки и Белогорья.