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13:20, 11 декабря 2024Ценности

Популярный российский певец подарил жене часы более чем за 11 миллионов рублей

Российский певец Elman подарил жене Маргарите Цой часы за 11,1 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Популярный российский певец Эльман Зейналов, более известный как Elman, подарил жене Маргарите Цой часы более чем за 11 миллионов рублей. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) избранницы исполнителя.

Возлюбленная певца разместила снимок, на котором продемонстрировала роскошное изделие швейцарского бренда, выполненное из 18-каратного белого золота и украшенное бриллиантами. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость ювелирного изделия составляет 112 тысяч долларов (11,1 миллиона рублей).

Ранее в декабре помолвочное кольцо Бородиной за миллионы рублей вызвало споры в сети. Знаменитость продемонстрировала украшение с крупным желтым бриллиантом, не уточнив название бренда.

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