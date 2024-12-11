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20:58, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярный в России комик отказался давать интервью Дудю

Комик Мирзализаде рассказал об отказе давать интервью журналисту Дудю
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Идрак Мирзализаде

Идрак Мирзализаде. Фото: @idrak.m

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал об отказе давать интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Подробностями он поделился в подкасте «Ночная смена», выпуск доступен на YouTube.

Юморист рассказал, что Дудь приглашал его на интервью, однако он отказался. «Но в качестве одного из героев — одного из двух-трех», — отметил он. Мирзализаде также заявил, что ролик, в котором ему предлагали сниматься, стал худшей работой журналиста. При этом он уточнил, что уважительно относится к Дудю.

Ранее известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о сильных переживаниях перед интервью Юрию Дудю. Тринадцатко, родившаяся и выросшая на Камчатке, вспомнила, как поучаствовала в выпуске журналиста о полуострове.

До этого популярный российский стендап-комик Гарик Оганисян назвал минус интервью Дудя. По его мнению, журналистские работы интервьюера стали предсказуемыми. Юморист уточнил, что Дудь зовет к себе гостей со схожей позицией.

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