Популярный в России комик отказался давать интервью Дудю

Комик Мирзализаде рассказал об отказе давать интервью журналисту Дудю

Известный в России стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал об отказе давать интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Подробностями он поделился в подкасте «Ночная смена», выпуск доступен на YouTube.

Юморист рассказал, что Дудь приглашал его на интервью, однако он отказался. «Но в качестве одного из героев — одного из двух-трех», — отметил он. Мирзализаде также заявил, что ролик, в котором ему предлагали сниматься, стал худшей работой журналиста. При этом он уточнил, что уважительно относится к Дудю.

Ранее известная российская юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала о сильных переживаниях перед интервью Юрию Дудю. Тринадцатко, родившаяся и выросшая на Камчатке, вспомнила, как поучаствовала в выпуске журналиста о полуострове.

До этого популярный российский стендап-комик Гарик Оганисян назвал минус интервью Дудя. По его мнению, журналистские работы интервьюера стали предсказуемыми. Юморист уточнил, что Дудь зовет к себе гостей со схожей позицией.

