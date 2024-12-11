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04:00, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла отношение родителей к ее карьере

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Популярная американская порноактриса Рейган Фокс призналась, что отец не общался с ней в течение пяти лет после того, как узнал о ее карьере в индустрии контента для взрослых. Об этом она рассказала в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

По словам Фокс, они с отцом возобновили общение после того, как он заразился коронавирусом, который тяжело переносил. «Он внезапно позвонил мне и сказал: "Мне нужно тебя увидеть". Он говорил не своим голосом, и это было страшно. (...) С тех пор наши отношения начали восстанавливаться», — рассказала порнозвезда.

Фокс добавила, что не обсуждала свою работу в порно с матерью. «Я до сих пор не уверена, что моя мать знает об этом. Она ведет себя так, как будто не знает», — заявила Фокс. Она также отметила, что ее родителям около 80 лет.

Ранее Фокс и порноактриса Сильвией Сейдж опровергли популярный стереотип о порноиндустрии. Они заверили, что в индустрии контента для взрослых много разносторонних людей с увлечениями, далекими от сферы порно.

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