Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил на международной конференции AI Journey, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что столица развивается и имеет множество достоинств. «И есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве», — сказал он.

По словам Путина, город стал востребованным для инвестиций, в частности в сфере технологий, промышленности, а также науки и образования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира. При этом уже разработаны стратегии развития столицы до 2040 года. «Общая идеология заключается в том, что в столице должно быть все лучшее: и метро, и дороги, и экология, и образования, и здравоохранение. Каждый год Москва упорно двигается к этой цели и уже может претендовать на статус лучшего города мира», — уточнил градоначальник.