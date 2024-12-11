Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил на международной конференции AI Journey, передает РИА Новости.
Российский лидер отметил, что столица развивается и имеет множество достоинств. «И есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве», — сказал он.
По словам Путина, город стал востребованным для инвестиций, в частности в сфере технологий, промышленности, а также науки и образования.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира. При этом уже разработаны стратегии развития столицы до 2040 года. «Общая идеология заключается в том, что в столице должно быть все лучшее: и метро, и дороги, и экология, и образования, и здравоохранение. Каждый год Москва упорно двигается к этой цели и уже может претендовать на статус лучшего города мира», — уточнил градоначальник.