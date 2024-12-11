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19:11, 11 декабря 2024Россия

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин: Москва — один из лучших мегаполисов мира
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил на международной конференции AI Journey, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что столица развивается и имеет множество достоинств. «И есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве», — сказал он.

По словам Путина, город стал востребованным для инвестиций, в частности в сфере технологий, промышленности, а также науки и образования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва уже может претендовать на статус лучшего города мира. При этом уже разработаны стратегии развития столицы до 2040 года. «Общая идеология заключается в том, что в столице должно быть все лучшее: и метро, и дороги, и экология, и образования, и здравоохранение. Каждый год Москва упорно двигается к этой цели и уже может претендовать на статус лучшего города мира», — уточнил градоначальник.

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