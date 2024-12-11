Путин призвал обсудить работу единого сервиса по выдаче разрешений через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина призвал обсудить работу единого сервиса по выдаче лицензий и разрешений через портал «Госуслуги», передает РИА Новости.
Он отметил, что эти вопросы поднимались на мероприятии о развитии искусственного интеллекта.
«В этой связи вопросы о едином сервисе выдачи лицензий и разрешений через портал "Госуслуги"», — сказал президент, добавив, что правительство очень много делает по этому направлению.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». В МВД рассказали, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале.