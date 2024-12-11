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22:24, 11 декабря 2024Россия

Путин призвал обсудить работу единого сервиса по выдаче разрешений через «Госуслуги»

Путин призвал обсудить работу сервиса выдачи разрешений через Госуслуги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина призвал обсудить работу единого сервиса по выдаче лицензий и разрешений через портал «Госуслуги», передает РИА Новости.

Он отметил, что эти вопросы поднимались на мероприятии о развитии искусственного интеллекта.

«В этой связи вопросы о едином сервисе выдачи лицензий и разрешений через портал "Госуслуги"», — сказал президент, добавив, что правительство очень много делает по этому направлению.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с порталом «Госуслуги». В МВД рассказали, что злоумышленники присылают электронное письмо или СМС, в котором сообщается о попытке входа в аккаунт на портале.

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