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22:39, 11 декабря 2024Россия

Путин призвал уделить особое внимание подготовке специалистов в области ИИ

Путин поручил уделить особое внимание подготовке специалистов в области ИИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание подготовке специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) и других подобных технологий для школ, колледжей и техникумов. Его слова приводит РИА Новости.

«Специалистов в области, прежде всего, использования искусственного интеллекта и, конечно, других технологий подобного рода», — пояснил российский лидер, добавив, что сейчас этот сегмент «выпадает».

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что все более востребованными навыками оказываются программирование, работа с соцсетями, ИИ, big data и прочее. Традиционно востребованными остаются врачи, инженеры, специалисты по логистике, программисты, тестировщики. А наибольшей популярностью будут пользоваться высокопрофессиональные разработчики, специалисты по защите данных, аналитики.

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