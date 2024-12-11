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08:57, 11 декабря 2024Мир

Раскрыты мечты Израиля об атаке на Ирак и Иран в ближайшие месяцы

Bloomberg: после Сирии Израиль мечтает в ближайшие месяцы атаковать Ирак и Иран
Семен Александров (редактор)

Фото: Israeli Army / Reuters

После операций в Сирии Израиль мечтает в ближайшие месяцы атаковать Ирак и Иран. Об этом заявил бывший вице-президент Ирана и ветеран Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, сообщает Bloomberg.

Высокопоставленные иранские политики опасаются, что военное наступление Израиля может теперь приблизиться к границам Ирана.

«Все началось с сектора Газа, затем они вторглись в Ливан, а в последние две недели — в Сирию. В ближайшие месяцы они намерены атаковать Ирак и мечтают продолжить нападения на Иран», — сказал Резаи.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично одобрил удары Военно-воздушных сил (ВВС) страны по стратегически важным военным объектам Сирии. Он отметил, что все места ударов были оставлены сирийскими военными. По его словам, целью ударов является недопуск до них террористических группировок.

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