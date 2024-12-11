Раскрыты причины имитации оргазма у мужчин и женщин

Не только женщины, но и мужчины имитируют оргазм, убеждена эксперт в сфере психического и сексуального здоровья, аспирантка Копенгагенского университета Сильвия Паван. Причины, по которым те и другие притворяются в постели, она раскрыла в беседе с PsyPost.

Паван рассказала, что является одним из авторов исследования об имитации оргазма. По ее словам, в рамках этой работы было опрошено более 11,5 тысячи мужчин и женщин из Дании, Финляндии, Франции, Норвегии, Швеции и Великобритании. «Наше исследование показало, что люди, которые имитировали оргазмы, были менее удовлетворены своей сексуальной, личной и общественной жизнью. Возможно, имитируя удовольствие, они стремятся замаскировать другие вещи в своей жизни, которые их не удовлетворяют или не нравятся», — считает Паван.

Исследовательница также добавила, что 51 процент опрошенных имитировали или продолжают имитировать оргазм. По словам Паван, вопреки стереотипу, этим занимаются не только женщины. Она уточнила, что 18,74 процента мужчин в прошлом притворялись в постели, а 8,6 процента продолжают это делать в текущих отношениях. Женщины имитируют удовольствие чаще: 34,41 процента сказали, что делали это раньше, а 18,11 процента — сейчас.

Паван отметила, что мужчины и женщины прекращали симулировать по похожим причинам. И те и другие говорили, что необходимость притворяться исчезла, когда получилось обсудить с партнером предпочтения в сексе, либо когда появился новый партнер, который реагировал на их желания. «Когда дело доходит до получения удовольствия, активное общение между двумя людьми имеет решающее значение», — заключила эксперт.

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