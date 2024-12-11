Редким баранам решили помочь размножаться с помощью вертолета и веревки

В Техасе редких баранов прокатили на вертолете для увеличения их популяции

В американском штате Техас находящихся под угрозой исчезновения пустынных снежных баранов перевезли на новое место на вертолете, чтобы помочь им с увеличением популяции. Об этом пишет People.

Эксперты объяснили, что редкие бараны стали слишком активно размножаться на горе Элефант, поэтому их решили переселить в государственный парк Франклин-Маунтинс.Животных с завязаными глазами поместили в сетчатые машки, которые привязали к вертолету. Процесс их перемещения сняли на видео.

С помощью этой системы волонтерам удалось успешно и безопасно перебросить снежных баранов. На месте на них надели ошейники для слежения, рассадили по трейлерам и увезли в глубь парка. Руководитель программы по разведению снежных баранов в Техасе признался, что это была очень волнительная работа.

В настоящее время в США насчитывается всего около 80 тысяч североамериканских снежных баранов, только 13 тысяч из них — пустынные. При этом до начала XIX века на континенте обитали 150-200 тысяч особей. Их количество значительно уменьшилось из-за охоты, которую сейчас строго ограничивают законами.

Ранее сообщалось, что в США владельца ранчо в штате Монтана приговорили к шести месяцам тюрьмы за то, что он попытался создать овцу-мутанта при помощи тканей и яичек диких животных. Он хотел разводить новую породу и продавать гигантских овец охотничьим угодьям.