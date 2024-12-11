Россия напомнила о рычагах для изъятия западных активов

МИД РФ: Москва располагает рычагами для изъятия западных активов

Москва располагает рычагами для изъятия активов Запада в своей юрисдикции в ответ на выделение Украине кредита под доходы от замороженных российских активов. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

«Никакие псевдоправовые ухищрения, обильно приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без ответа», — заявили в ведомстве. Там добавили, что Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.