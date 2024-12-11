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12:15, 11 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин избил двухлетнюю дочь поленом и порезал ее ножом

Под Хабаровском мужчину осудили на 17 лет за нападение на дочь с ножом и поленом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Хабаровском крае суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего мужчину, избившего двухлетнюю дочь поленом и порезавшего ее ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО) Дарья Артеменко.

Россиянин признан виновным по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего, лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2023 года пьяный осужденный, находясь в доме, ножом и поленом ранил маленькую дочь. Ее госпитализировали, но спасти ребенка не удалось.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде суд оставил в силе наказание мужчине за расправу над 31 пенсионеркой.

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