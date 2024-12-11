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09:05, 11 декабря 2024Путешествия

Россиянин описал магазин в деревне Германии фразой «продукты порадовали, цены — не очень»

Алина Черненко

Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в деревенском магазине в Германии и признался, что продукты в нем его порадовали, а цены — не очень. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что баварские фермеры привозят в местный магазин овощи, фрукты, хлеб, молоко и сыры, а также мясо и различные мясные полуфабрикаты. Перед входом в него стоит вендинговый автомат с колбасой.

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«Хозяин объяснил, что им пользуются покупатели, когда магазин закрыт. Ну, например, захотел кто-то посреди ночи съесть баварскую сосиску — пожалуйста, автомат к вашим услугам. Что тут скажешь, это Германия. Здесь колбаски — это самый востребованный товар», — такими фразами описал увиденное россиянин.

По словам блогера, упаковка из четырех колбасок для жарки стоила в этом автомате 3 евро (около 300 рублей), полкило охлажденного мяса — 6 евро (около 600 рублей), а упаковка из десятка яиц — 3 евро (около 300 рублей).

В самом магазине продавались свежие фрукты и овощи. Болгарский перец там стоит почти 9 евро (около 900 рублей) за килограмм, помидоры — 6,8 евро (около 700 рублей) за килограмм, баклажаны — 8 евро (около 800 рублей) за килограмм, а огурцы — 5,5 евро (около 600 рублей) за килограмм.

Но наиболее широкий ассортимент в деревенском магазине пришелся на колбасы и сосиски, которые хозяин лавки охотно предлагал пробовать. После дегустации автор решил взять одну упаковку сосисок, пачку шпикачек, 100 граммов немецкого сала, два батона хлеба, полкило огурцов и помидоров.

«И вот за все это удовольствие я заплатил 19,5 евро — то есть, почти 2000 рублей. Учитывая, что в магазине продаются именно фермерские продукты, считаю, что цены хоть и высокие, но оправданные», — резюмировал путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, как выглядят и чем занимаются сельские девушки в Германии. Он удивился, что они очень увлечены политикой, поддерживают разные партии и активно высказываются за свои права.

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