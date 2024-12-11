Россиянка оттаскала за волосы педиатра за отказ надеть бахилы

Жительница Иркутска оттаскала за волосы педиатра за отказ надеть бахилы

Жительница Иркутска оттаскала за волосы и избила приехавшую по вызову к больному ребенку педиатра за отказ надеть бахилы. Об инциденте сообщают «Вести Иркутск».

Педиатр Дарья Волокитина приехала по вызову осмотреть ребенка с температурой и кашлем. Со слов пострадавшей, когда она попыталась пройти в квартиру без бахил, мать девочки толкнула ее — медик ударилась о дверной косяк спиной. Затем россиянка схватила врача за волосы. «Вот прямо на пол уронила, вниз головой, я на коленях упала, пыталась пнуть коленкой, я прикрыла лицо», — рассказала Волокитина.

После этого хозяйка квартиры заперла педиатра в комнате и отказывалась выпускать, пока не приехала полиция. Сотрудникам правоохранительных органов нападавшая россиянка заявила, что «педиатр сама виновата».

Нападавшую доставили в отдел полиции, а пострадавшему медику оказали помощь — у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому и ушибы мягких тканей.

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