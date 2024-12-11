Офицер «Сыч»: ВСУ при отступлении бросают натовские гранатометы и гранаты

При отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) военные ВСУ оставляют натовские гранатометы и гранаты. Об этом рассказал РИА Новости командир группы спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным «Сыч».

«Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя. Оно создает неудобства при отходе с позиций», — отметил он.

По словам военного, под Новгородским и Дзержинском на текущий момент соотношение в вооружении у противника между натовскими и старым советскими образцами составляет 70 процентов на 30 процентов соответственно.

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