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06:59, 11 декабря 2024Бывший СССР

Россию, США и Белоруссию призвали решить судьбу Украины

Депутат Рады Дмитрук призвал Россию, США и Белоруссию решить судьбу Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с агентством «Белта» призвал Россию, США и Белоруссию самим решить дальнейшую судьбу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что Украина «потеряла свою субъектность, суверенитет». «Мы слабые, да, мы признаемся. (...) Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — сказал он.

Дмитрук считает, что России, США и Белоруссии для начала необходимо определить временное правительство, которое впоследствии назначит выборы под совместным контролем комиссий этих трех стран.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам избранного президента США Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.

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