Рысь «взяла в заложники» российскую охранницу моста и попала на видео

В Кардоне рысь «взяла в заложники» местную охранницу моста и попала на видео

Рысь неожиданно «взяла в заложники» российскую охранницу железнодорожного моста и попала на видео. Запись публикует Telegram-канал «Весь же Улан-Удэ».

Уточняется, что на днях рысь вышла к бурятскому поселению Кардон. Не боясь людей, она залезла на местный мост. На видео заметно, как дикая кошка спокойно лежит на возвышенности. В это время ее снимает женщина, спрятавшаяся в будку за стеклом.

По возгласам россиянки понятно, что она в восторге. «Она мощная! Она мне нравится!» — восклицает женщина, глядя на хищника. В тот же момент, чувствуя себя вполне в безопасности, дикая кошка спокойно наблюдает за своей «заложницей».

Ранее маленький рысенок зашел в магазин в Приморье, застал врасплох россиян и попал на видео. Предполагается, что дикая кошка вышла к Лучегорску в поисках еды. Местные жители остановились в дверях магазина, увидев под прилавками детеныша с острыми пятнистыми ушками.

Незадолго до этого также стало известно о лисе, которая на Сахалине неожиданно пробралась в автомобиль местных жителей. Россияне поехали на вечернюю прогулку к морю и оставили авто с приоткрытым окном. По возвращении их ждал неожиданный сюрприз — дикое животное в салоне машины.