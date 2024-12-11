Президент Сербии высказался о законе об иноагентах

Вучич: правящая партия Сербии не поддержит законопроект об иноагентах

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией — коалиционным партнером. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.

По его словам, некоторые члены партии считают, что в законопроекте есть «хорошие элементы, взятые из американского, западноевропейского и российского законодательств».

«Мы не поддержим законопроект, который выдвинули депутаты нашего партнера (вице-премьера — прим. «Ленты.ру») Александра Вулина, по ряду причин», — высказался он.

Ранее Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран.