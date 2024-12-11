Серябкина рассказала о борьбе с комплексами

Певица Ольга Серябкина заявила, что даже самый уверенный человек сталкивается с комплексами. Об этом экс-участница группы Serebro сообщила Telegram-каналу «Звездач».
По словам Серябкиной, бороться с комплексами необходимо, постоянно работая над собой.
«Если речь о внешности, нужно поработать над своим стилем, но принять себя. Если опаздываешь — начать собираться на час раньше. Я со всем этим работаю. Необходимо постоянно работать над собой», — заявила Ольга.
Ранее стало известно, что Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке.