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13:29, 11 декабря 2024Культура

Серябкина рассказала о борьбе с комплексами

Певица Ольга Серябкина рассказала, как работает над своими комплексами
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина заявила, что даже самый уверенный человек сталкивается с комплексами. Об этом экс-участница группы Serebro сообщила Telegram-каналу «Звездач».

По словам Серябкиной, бороться с комплексами необходимо, постоянно работая над собой.

«Если речь о внешности, нужно поработать над своим стилем, но принять себя. Если опаздываешь — начать собираться на час раньше. Я со всем этим работаю. Необходимо постоянно работать над собой», — заявила Ольга.

Ранее стало известно, что Серябкина ответила на вопрос о втором ребенке.

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