Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку семи беспилотников ВСУ на Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.
Пять аппаратов были сбиты ПВО и военными Черноморского флота, два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников», — заявил губернатор.
Он добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы находятся в готовности.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что, по предварительной информации, два беспилотника ранее были сбиты над акваторией Черного моря, также поражены еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.