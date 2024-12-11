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22:08, 11 декабря 2024Россия

Силы ПВО отразили атаку семи беспилотников ВСУ на Севастополь

Развожаев: 5 БПЛА сбиты над Севастополем силами ПВО, 2 подавлены РЭБ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку семи беспилотников ВСУ на Севастополь, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Пять аппаратов были сбиты ПВО и военными Черноморского флота, два БПЛА подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников», — заявил губернатор.

Он добавил, что контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы находятся в готовности.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что, по предварительной информации, два беспилотника ранее были сбиты над акваторией Черного моря, также поражены еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.

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