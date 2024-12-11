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11:38, 11 декабря 2024Бывший СССР

Стали известны подробности об установленном над элеватором в Курахово российском флаге

Рогов: ВС России водрузили флаг на самом высоком здании в Курахово в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Народная милиция ДНР»

Российские военные установили флаг РФ в Курахово в Донецкой народной республике на самом высоком здании в городе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе», — раскрыл подробности политик.

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