Стали известны подробности об установленном над элеватором в Курахово российском флаге

Рогов: ВС России водрузили флаг на самом высоком здании в Курахово в ДНР

Российские военные установили флаг РФ в Курахово в Донецкой народной республике на самом высоком здании в городе. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе», — раскрыл подробности политик.