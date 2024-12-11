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11:46, 11 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

БелТА: лидер одной из партии Белоруссии Хижняк подал документы в ЦИК
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: БЕЛТА

Лидер белорусской партии Труда и справедливости Александр Хижняк подал документы на регистрацию кандидатом в президенты. Об этом пишет агентство БелТА.

Кандидат Хижняк был выдвинут от своей неоппозиционной «Республиканской партии труда и справедливости» (РППС). Он лично передал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Белоруссии.

Александр Хижняк некоторое время возглавлял представительство Белоруссии в России, расположенное в Белгороде. Его партия РППС занимает шесть мест из 110 в парламенте республики.

Ранее нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сборе 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы главы государства. Он отметил, что у него не было времени внимательно следить за ходом избирательной кампании, так как к концу года накопилось много дел.

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